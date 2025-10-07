Ρίγα – ΑΕΚ 53-69: Νικηφόρα πρεμιέρα στη Λετονία

Η ΑΕΚ επικράτησε 69-53 της Ρίγα στην πρεμιέρα του FIBA Basketball Champions League το βράδυ της Τρίτης 7/10.

Συγκεκριμένα, οι παίκτες του Ντράγκαν Σάκοτα επέβαλαν από την αρχή του αγώνα τον ρυθμό τους και έφτασαν στη νίκη που τόσο πολύ ήθελαν.

Ο Δημήτρης Κατσίβελης ήταν ο κορυφαίος για τους «κιτρινόμαυρους», με τον Έλληνα γκαρντ να μετρά 13 πόντους με 6 ριμπάουντ, όντας ο μοναδικός διψήφιος για την ομάδα του.

Εξαιρετική εμφάνιση και από τον Γκρέι με έξι πόντους, ενώ μοίρασε 8 ασίστ και μάζεψε 4 ριμπάουντ. Στους 9 πόντους σταμάτησε ο Κουζμίνσκας, καλή παρουσία από τον Φλιώνη με 8 πόντους και 5 ριμπάουντ.

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 12-26, 24-41, 40-57, 53-69

ΡΙΓΑ (Γκούλμπις): Πόρτερ 16 (7/9 δίποντα, 2/2 βολές, 5 ριμπάουντ, 3 ασίστ), Μπουμάιστερς, Άντζεβς 5 (1), Αλεκσάντροβς, Μπέρτανς 4 (1/5 τρίποντα, 1/2 βολές, 3 ασίστ), Βάναγκς 2, Νοβίτσκι 10 (4/7 δίποντα, 2/4 βολές, 4 ριμπάουντ), Νιέντρα, Κιλπς 2 (0/10 σουτ), Λεϊμάνις 8 (2/8 σουτ)

ΑΕΚ (Σάκοτα): Γκρέι 6 (3/6 δίποντα, 4 ριμπάουντ, 8 ασίστ, 3 κλεψίματα), Σκορδίλης, Κατσίβελης 13 (3/5 δίποντα, 2/4 τρίποντα, 1/1 βολή, 6 ριμπάουντ, 2 κλεψίματα), Φλιώνης 8 (1/5 σουτ, 6/6 βολές, 5 ριμπάουντ, 2 ασίστ), Λεκαβίτσιους 3, Αρσενόπουλος 3, Πετσάρσκι 2, Κουζμίνσκας 9 (2), Μπάρτλι 7 (1/2 δίποντα, 1/6 τρίποντα, 2/3 βολές, 4 ριμπάουντ), Αρμς 5 (1), Σίλβα 7 (2/2 δίποντα, 3/4 βολές), Χαραλαμπόπουλος 6 (1/1 δίποντο, 0/4 τρίποντα, 4/4 βολές)