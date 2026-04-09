Ράγιο Βαγιεκάνο – ΑΕΚ: Οι ενδεκάδες της αναμέτρησης για το Conference League

Η ΑΕΚ δοκιμάζεται στην έδρα της Ράγιο Βαγιεκάνο για τα προημιτελικά του UEFA Europa Conference League θέλοντας να κάνει βήμα πρόκρισης για την επόμενη φάση της διοργάνωσης.

Συγκεκριμένα, η «Ένωση» ξέρει πως έχει μπροστά της ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι και θέλει το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα προκειμένου να έχει το πλεονέκτημα στη ρεβάνς στην έδρα της.

Ο Μάρκο Νίκολιτς, επέλεξε να ξεκινήσει με τον Στρακόσια στο τέρμα, τους Μουκουντί, Πήλιο, Ρότα, Ρέλβας στην άμυνα, στο κέντρο οι Πινέδα, Μάνταλος, Κοϊτά, Μάνταλος, Περέιρα, ενώ στην επίθεση θα είναι οι Γιόβιτς και Βάργκα.