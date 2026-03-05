Πρόεδρος Μεξικού ενόψει Μουντιάλ 2026:«Θα υπάρξει συνάντηση με τη FIFA – Είναι εγγυημένη η ασφάλεια »

Η πρόεδρος του Μεξικού, Κλαούντια Σέινμπαουμ, μίλησε σε συνέντευξη τύπου σχετικά με την κατάσταση της χώρας μετά τον θάνατο του «Ελ Μέντσο» αλλά και την ομαλή διεξαγωγή του Μουντιάλ 2026.

Το Μεξικό είναι μία εν των τριών χωρών που θα φιλοξενήσουν το ερχόμενο καλοκαίρι το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026, μαζί με τις ΗΠΑ και τον Καναδά. Ο θάνατος του εκ τωνισχυρότερων βαρόνων ναρκωτικών, Νεμέσιο Οσεγκέρα Σερβάντες, γνωστού ως «Ελ Μέντσο», προκάλεσε το χάος στην χώρα.

Καρτέλ βγήκαν στους δρόμους, κατέστρεψαν περιουσίες, έβαλαν φωτιές, ήρθαν σε σύραξη με την αστυνομία και το κυριότερο «χύθηκε» αίμα αθώων. Οι δρόμοι της Γουαδαλαχάρας επηρεάστηκαν περισσότερο από όλες με αρκετές καταστροφές και εγκληματικότητα, όντας μία από τις πόλεις του Μεξικού που θα διεξαχθούν οι αγώνες.

Η Σέινμπαουμ, εμφανίστηκε ατάραχη με την κατάσταση που επικρατέι επιβεβαιώνοντας την συνάντησή της με τον πρόεδρο της FIFA, Τζιάνι Ινφαντίνο, ο οποίος πρν από λίγες μέρες εξέφρασε την απόλυτη εμπιστοσύνη του για την διαχείρησή της.

«Η επιχείρηση που διεξάγεται από τη Γραμματεία Ασφάλειας, την Άμυνα, το Ναυτικό, το Εθνικό Κέντρο Πληροφοριών και σε συντονισμό με τις πολιτειακές αστυνομίες είναι πολύ σημαντική και σχεδιάζεται εδώ και σχεδόν ένα χρόνο. Μάλιστα, σήμερα υπάρχει συνάντηση με τη FIFA για να εξεταστεί αυτό και άλλα θέματα», ανέφερε χαρακτηριστικά η Μεξικανίδα πρόεδρος εν’ όψη της συνάντησή της με τον πρόεδρο της FIFA.

«Είναι εγγυημένη η ασφάλεια, η επαρκής επιτήρηση και ο έλεγχος, ώστε να μην υπάρξει απολύτως κανένα πρόβλημα, να είναι ένα σπουδαίο, ειρηνικό Παγκόσμιο Κύπελλο όπου οι επισκέπτες θα έρθουν για να διασκεδάσουν», πρόσθεσε για να καθησυχάσει τους φιλάθλους που σκοπεύουν να βρεθούν στην χώρα το ερχόμενο καλοκαίρι.

Κατα την διάρκεια της διοργάνωσης, το Μεξικό περιμένει περίπου 5 εκ. φιλάθλους από όλο τον κόσμο για να παρακολουήσουν τους 13 αγώνες από όλη την διοργάνωση.