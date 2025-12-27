Πίζα – Γιουβέντους 0-2: Με νίκη έκλεισε η “Βέκια Σινιόρα” το 2025

Η Γιουβέντους συνέχισε την νικηφόρα της πορεία στην Serie A, λύγισε την σκληροτράχηλη Πίζα με 0-2 για την 17η αγωνιστική της Serie A με αποτέλεσμα βρεθεί μία ανάσα από την πρωτοπόρο Ίντερ το βράδυ του Σαββάτου (27/12).

Η Γιουβέντους ήταν μεν κυρίαρχη αλλά όχι και αποτελεσματική καθώς η ομάδα του Λουτσιάνο Σπαλέτι βρήκε εμπόδιο στο δοκάρι δύο φορές πριν πετύχει γκολ στο 73′ μετά από το γύρισμα του ΜακΚένι, με την να κοντράρει σε Καλουλού και Καλαμπρέσι προτού καταλήξει στα δίχτυα.

Το τελικό 0-2 διαμόρφωσε στις καθυστερήσεις ο Γιλντίζ. Στους 32 βαθμούς οι Μπιανκονέρι που έχουν όμως δύο ματς περισσότερα από Ίντερ και Μίλαν

Τα αποτελέσματα της 17ης αγωνιστικής της Serie A και η βαθμολογία:

Πάρμα-Φιορεντίνα 1-0

Λέτσε-Κόμο 0-3

Τορίνο-Κάλιαρι 1-2

Ουντινέζε-Λάτσιο 1-1

Πίζα-Γιουβέντους 0-2

Μίλαν-Βερόνα 28/12

Κρεμονέζε-Νάπολι 28/12

Μπολόνια-Σασουόλο 28/12

Αταλάντα-Ίντερ 28/12

Ρόμα-Τζένοα 29/12

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 16 αγώνες)

Ίντερ 33 -15αγ.

Μίλαν 32 -15αγ.

Γιουβέντους 32 -17αγ.

Νάπολι 31 -15αγ.

Ρόμα 30

Κόμο 27

Μπολόνια 25 -15αγ.

Λάτσιο 24 -17αγ.

Αταλάντα 22

Ουντινέζε 22 -17αγ.

Σασουόλο 21

Κρεμονέζε 21

Τορίνο 20 -17αγ.

Κάλιαρι 18 -17αγ.

Πάρμα 17

Λέτσε 16

Τζένοα 14

Βερόνα 12 -15αγ.

Πίζα 11 -17αφ.

Φιορεντίνα 9 -17αγ.