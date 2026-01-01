Πένθος στον Κολοσσό Ρόδου – Πέθανε ο Γιώργος Ματσαμάς

Πέθανε σε ηλικία 77 ετών ο Γιώργος Ματσαμάς, ο οποίος υπηρέτησε από πολλά πόστα τον Κολοσσό Ρόδου αλλά και τον χώρο του ελληνικού μπάσκετ.

Η νεκρώσιμη ακολουθία θα τελεστεί αύριο στις 14.30 στον Ιερό Ναο Ταξίαρχων στη Ροδο.

Αναλυτικά:

«Βαρύ πένθος σκέπασε την οικογένεια της ΚΑΕ Κολοσσός με την απώλεια του Γιώργου Ματσαμά, ενός ανθρώπου που ταύτισε τη ζωή του με τον Κολοσσό από τα πρώτα του βήματα.

Ο Γιώργος Ματσαμάς υπήρξε αναπόσπαστο κομμάτι της ιστορίας του Συλλόγου από τα ιδρυτικά του χρόνια. Υπηρέτησε τον Κολοσσό με ήθος, αφοσίωση και αγάπη από κάθε δυνατό ρόλο: ως παίκτης, ως προπονητής, ως παράγοντας και ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΑΕ.

Πάντα παρών και σταθερά δίπλα στην ομάδα, ακολούθησε και στήριξε τον Κολοσσό μέχρι και την τελευταία στιγμή, αφήνοντας ανεξίτηλο το αποτύπωμά του στην οικογένεια του Συλλόγου και στο ροδίτικο μπάσκετ.

Η απώλειά του μας γεμίζει θλίψη, όμως η προσφορά και η παρακαταθήκη του θα τον κρατούν για πάντα ζωντανό στις καρδιές μας.

Θερμά συλλυπητήρια στη σύζυγό του, Θέκλα και στα παιδιά του, Μαρία, Στεργούλα και Σάββα, καθώς και σε όλους τους οικείους του.

Αιωνία του η μνήμη».