Πένθος για το ιταλικό ποδόσφαιρο: Πέθανε ο Ρίνο Μαρκέζι σε ηλικία 88 ετών

Το ιταλικό ποδόσφαιρο έγινε φτωχότερο, αφού την τελευταία του πνοή σε ηλικία 88 ετών άφησε ο πρώην ποδοσφαιριστης και προπονητής, Ρίνο Μαρκέζι.

Ο Ιταλός θρύλος ήταν ο πρώτος προπονητής του Ντιέγκο Μαραντόνα στην Νάπολι την δεκαετία του 80‘, ενώ την ίδια δεκαετία είχε προπονήσει και τον Μισέλ Πλατινί στην θητεία του στην Γιουβέντους. Στην συνολική του θητεία ως προπονητής είχε περάσει και από τον πάγκο της Ίντερ, Κόμο, Ουτινέζε, Βενέτσια, Σπαλ και Λέτσε.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η ποδοσφαιρική του καριέρα ξεκίνησε το 1955 στην ιστορική ομάδα της Φανφούλα, ενώ την επόμενη σεζόν «μετακόμισε» στην Ατλάντα για τα επόμενα 4 χρόνια. Το 1960 φόρεσε την φανέλα της Φιορεντίνα, στην οποία έμεινε για 6 χρόνια, κατακτώντας 2 Κύπελλα Ιταλίας, 1 Κύπελλο Μιτρόπα και το Κύπελλο Κυπελλούχων την σεζόν 1960-61.

Αργότερα πέρασε και από την Λάτσιο (1966-71) και τελείωσε την καριέρα του στην Πράτο το 1973. Με την φανέλα της εθνικής Ιταλίας αγωνίστηκε 2 φορές.