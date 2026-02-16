Παραιτήθηκε από την ΕΟΚ ο Διαμαντίδης

Παρελθόν από την ΕΟΚ αποτελεί ο Δημήτρης Διαμαντίδης, ο οποίος υπέβαλε την παραίτηση του από την Ελληνική Ομοσπονδία.

Συγκεκριμένα, ο παλαίμαχος του Παναθηναϊκού AKTOR ανακοίνωσε στον πρόεδρο της ΕΟΚ Βαγγέλη Λιόλιο την απόφαση του, ο οποίος από την πλευρά του προσπάθησε να τον μεταπείσει αλλά δεν τα κατάφερε.

Ο Δημήτρης Διαμαντίδης ξεκίνησε τη συνεργασία του με την ΕΟΚ τον Νοέμβριο του 2022 όντας σύμβουλος στο αναπτυξιακό πρόγραμμα της Ομοσπονδίας και στις Εθνικές ομάδες έως 18 ετών.

Η συγκεκριμένη εξέλιξη έρχεται λίγες ώρες πριν τα προημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδας που θα πραγματοποιηθούν στο Ηράκλειο της Κρήτης.