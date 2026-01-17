ΠΑΟΚ: Τέσσερις απουσίες στο παιχνίδι με τον ΟΦΗ

Ο ΠΑΟΚ θα υποδεχτεί τον ΟΦΗ στην Τούμπα (18/01, 19:0) και ο Ραζβάν Λουτσέσκου θα πρέπει να διαχειριστεί αρκετές απουσίες στην αναμέτρηση της 17ης αγωνιστικής της Super League.

Παρά το γεγονός ότι ο Λουτσέσκου δεν ανακοίνωσε ακόμα την αποστολή για το παιχνίδι, έχουν γίνει γνωστοί οι παίκτες που δεν θα είναι διαθέσιμοι. Ο Παβλένκα, αν και ακολούθησε μέρος του προγράμματος, θα παραμείνει εκτός, ενώ εκτός αποστολής θα είναι και οι Ντεσπόντοφ και Ιβανούσετς, που παραμένουν τραυματίες. Επίσης, ο Οζντόεφ θα απουσιάσει λόγω τιμωρίας και δεν θα μπορέσει να προσφέρει τις υπηρεσίες του.

Οι γηπεδούχοι θα προσπαθήσουν να εκμεταλλευτούν μια πιθανή απώλεια της ΑΕΚ στο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό (18/01 21:00) και να πετύχουν τη νίκη.