ΠΑΟΚ: Οι επιλογές Λουτσέσκου για τη λίστα για το Europa League

Ο ΠΑΟΚ ανακοίνωσε τους παίκτες που βρίσκονται στη λίστα για τη συμμετοχή του συλλόγου στη League Phase του Europa League.

Τη λίστα με τους ποδοσφαιριστές που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στους αγώνες του League Phase του Europa League 2025-26 έστειλε ο ΠΑΟΚ στην UEFA.

Στη διάθεση του Ράζβαν Λουτσέσκου είναι οι εξής ποδοσφαιριστές: Μπάμπα , Τάισον , Μπιάνκο , Καμαρά , Τσάλοφ , Ντεσπόντοφ , Γιακουμάκης , Ιβανούσετς , Κεντζιόρα , Κένι , Κωνσταντέλιας , Λόβρεν , Μεϊτέ , Μιχαηλίδης , Μύθου , Οζντόεφ , Παβλένκα , Πέλκας , Σάστρε , Τέιλορ , Θυμιάνης , Τσιφτσής , Τσοπούρογλου , Βολιάκο , Α.Ζίβκοβιτς.

Λίστα Β: Μπαταούλας , Χατσίδης , Γκιτέρσος, Κωττάς , Μοναστηρλής , Νικολακούλης, Πολυκράτης, Σνάουτσνερ.

