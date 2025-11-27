ΠΑΟΚ – Μπραν: Η ώρα, το κανάλι και οι ενδεκάδες του αγώνα

Ο ΠΑΟΚ υποδέχεται την Μπραν για το Europa League το βράδυ της Πέμπτης 27 Νοεμβρίου.

Την τρίτη διαδοχική νίκη στη διοργάνωση, που θα τον φέρει ακόμα πιο κοντά στο στόχο της πρώτης οκτάδας, ευελπιστεί να πετύχει ο ΠΑΟΚ που υποδέχεται απόψε (19:45 Cosmote Sport 3) στο γήπεδο της Τούμπας την Μπραν, στο πλαίσιο της 5ης αγωνιστικής της League Phase του Europa League.



Με οκτώ νίκες στα εννέα τελευταία παιχνίδια του σε Ελλάδα και Ευρώπη, ο ΠΑΟΚ έχει αφήσει για τα καλά πίσω του τον άσχημο μήνα (μέσα Σεπτέμβρη με μέσα Οκτώβρη) με τα αρνητικά αποτελέσματα. Η ομάδα του Ράζβαν Λουτσέσκου είναι 2η θέση στην Ελλάδα, στο -2 από τον Ολυμπιακό, και στη 10η του Europa League με επτά (7) βαθμούς και 9-6 τέρματα. Οι επιτυχίες επί των Λιλ (4-3 στη Γαλλία) και Γιουνγκ Μπόις (4-0 στη Θεσσαλονίκη) έβαλαν το νερό στ’ αυλάκι για τους «ασπρόμαυρους», οι οποίοι πλέον βλέπουν πιο ψηλά, αφού η οκτάδα απέχει μόλις ένα βαθμό.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

ΠΑΟΚ – Μπραν: Οι ενδεκάδες του αγώνα

O τεχνικός του ΠΑΟΚ Ράζβαν Λουτσέσκου επέλεξε για την ενδεκάδα τους Παβλένκα, Κεντζιόρα, Μιχαηλίδη, Κένι, Μπάμπα, Μπιάνκο, Μεϊτέ, Ιβανούσετς, Ζίβκοβιτς, Τάισον, Γιακουμάκη.

Στον πάγκο: Μοναστηρλής, Τσιφτσής, Βολιάκο, Λόβρεν, Τσάλοβ, Σάστρε, Θυμιάνης, Οζντόεβ, Τέιλορ, Χατσίδης, Μύθου, Ντεσπόντοβ.