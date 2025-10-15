Πανιώνιος – Μπουργκ 56-66: Δεύτερη ήττα στο Eurocup

Ο Πανιώνιος ηττήθηκε 66-56 από την Μπουργκ και γνώρισε τη δεύτερη ήττα του στον Β’ όμιλο του EuroCup.

Συγκεκριμένα, στον πρώτο αγώνα στην έδρα της η ομάδα της Νέας Σμύρνης δεν κατάφερε να ανοίξει λογαριασμό στη διοργάνωση και ηττήθηκε παρά την αντίδραση που έβγαλε στο τελευταίο δεκάλεπτο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι «κυανέρυθροι» ανέβασαν στροφές στην τέταρτη περίοδο και βρήκαν στο πρόσωπο του Σταρκς τον παίκτη που θα σήκωνε το βάρος της επίθεση, ροκανίζοντας τη διαφορά μέχρι το -5 (54-59 στο 36΄), μετά από ένα επιμέρους σκορ 17-7.

Ωστόσο, ένα καθοριστικό γκολ-φάουλ από τον ΜαγΚί στο 37΄ επανέφερε την τάξη για τους Γάλλους, που εκμεταλλεύτηκαν τα λάθη του Πανιωνίου στο πιο κρίσιμο σημείο, φτάνοντας άνετα στη νίκη με 56-66.

Τα δεκάλεπτα: 15-16, 25-34, 37-53, 56-66

ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ (Λούκα Παβίτσεβιτς): Γουότσον 10, Σταρκς 9 (1), Πάπας 7, Λούντζης 5 (1), Τσαλμπούρης 11 (1), Λούις 2, Γουόλ 3, Κρούζερ 7 (2), Χαντς 2.

ΜΠΟΥΡΓΚ (Φρεντερίκ Φοτού): ΜακΓκί 17 (4), Μίτσελ 10 (2), Μουλαρέ 2, Λαμπανκα 3 (1), ΜακΝτόουελ Ράιτ 7, Γκαχ 4, Εμπάγια, Λίντο 7, Κοκίλα 9, Μοκόκα 7 (1).