Πανελλήνιο ρεκόρ Κ18 στα 60 μ. εμπόδια για την κόρη του Κώστα Μπακογιάννη, Δανάη-Θεοδώρα

Η 17χρονη κόρη του Κώστα Μπακογιάννη, Δανάη-Θεοδώρα Μπακογιάννη, «έλαμψε» στην ημερίδα κλειστού στίβου στην Παιανία, πραγματοποιώντας πανελλήνιο ρεκόρ στα 60 μ. εμπόδια της Κ18 με 8.18.

Η νεαρή αθλήτρια πραγματοποίησε τη δεύτερη καλύτερη επίδοσή της, μετά το προσωπικό της ρεκόρ στα 8.14. Ήταν έτοιμη, εκμεταλλεύτηκε το εκρηκτικό της ξεκίνημα και κατάφερε να τερματίσει πρώτη από τις συναθλήτριές της, με ανταμοιβή το παμελλήνιο ρεκόρ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η αθλήτρια της Ιωάννας Σιώμου είναι πολύ κοντά στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα κλειστού στο Τορούν της Πολωνίας, αφού η επίδοσή της ήταν αντάξια για την υποψηφιότητα στο τουρνουά.

Η Δάφνη Γεωργίου ήταν δεύτερη με 8.29 και η Σοφία Καμπερίδου τρίτη, χάνοντας τον ρυθμό της μετά από σύγκρουση στο πρώτο εμπόδιο. Ατομικό ρεκόρ με 8.54 σημείωσε η τέταρτη της κούρσας, Σάρα Αουντί.

Η Δανάη – Θεοδώρα Μπακογιάννη είναι η μεγαλύτερη κόρη του Κώστα Μπακογιάννη, ούσα η κόρη από τον πρώτο του γάμο με την Κάλλια Καμπουρίδη.