Παναθηναϊκός: Υποδέχεται τον «Ζοτς» στο Telecom Center Athens

Η 13η αγωνιστική της Euroleague «ξυπνά» αναμνήσεις για τους φίλους του τριφυλλιού, μιας και ο αγαπημένος τους προπονητής, Ζέλικο Ομπράντοβιτς, επιστρέφει στο Μαρούσι αλλά ως αντίπαλος τους.

Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται την Παρτιζάν (21:15, Novasports Prime) και έκτος από το να διευρύνει το σερί των νικών του στις 4, σκέφτεται και την επιστροφή του ανθρώπου που βρίσκεται στον πάγκο της Παρτιζάν.

Ο «Ζοτς» αποτέλεσε επιλογή των τότε ιδιοκτήτων της ΚΑΕ Παναθηναϊκός, Παύλο και Θανάση Γιαννακόπουλο, το καλοκαίρι του 1999. Από εκεί και έπειτα, μέχρι και το 2012, ο Ζέλικο είχε δημιουργήσει μια ομάδα-δυναστεία που παραμιλούσε όλη η Ευρώπη και κατέκτησε τα πάντα.

Συγκεκριμένα κέρδισε:

-5 Euroleagues (2000-2002-2007-2009-2011)

-11 Πρωταθλήματα Ελλάδος (2000-2001-2003-2004-2005-2006-2007-2008-2009-2010-2011)

-7 Κύπελλα Ελλάδος (2003-2005-2006-2007-2008-2009-2012)