Παναθηναϊκός – Στουρμ Γκρατς: Η ώρα, το κανάλι και οι ενδεκάδες του αγώνα

Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται το βράδυ της Πέμπτης 27/11 την Στουρμ Γκρατς για την League Phase του Europa League στο ΟΑΚΑ.

Τα δύο μεγάλα «διπλά» του «τριφυλλιού» στη Βέρνη (4-1) και στο Μάλμε (1-0), έχουν δώσει έναν «αέρα» στους «πράσινους», κάλυψαν εν πολλοίς την εντός έδρας γκέλα με τους Γκόου Αχεντ Ιγκλς (ήττα 2-1 στο ΟΑΚΑ), όμως για να «εξαργυρωθούν» βαθμολογικά, θα πρέπει οι «πράσινοι» να πάρουν το «τρίποντο» απέναντι στους περσινούς πρωταθλητές Αυστρίας, που θεωρούνται ως μία απ’ τις πιο «σκληρές» ομάδες της διοργάνωσης.

Διαιτητής του αγώνα έχει οριστεί ο Ιταλός Σιμόνε Σότσα, με βοηθούς τους συμπατριώτες του Ντάβιντε Ιμπεριάλε, Καλέντ Μπαχρί και 4ο Λούκα Τζουφέρλι. Στο VAR θα είναι ο Ιταλός Βαλέριο Μαρίνι και AVAR Ντανιέλ Ντοβέρι. O αγώνας θα ξεκινήσει στις 22:00 και θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από το Cosmote Sport 4.

Παναθηναϊκός – Στουρμ Γκρατς: Οι ενδεκάδες του αγώνα

Για τον Παναθηναϊκό, κάτω από τα δοκάρια θα βρίσκεται ο Ντραγκόφσκι, με τους Τουμπά, Ίνγκασον και Πάλμερ-Μπράουν να αποτελούν την τριάδα της άμυνας

Στις πτέρυγες θα είναι οι Καλάμπρια και Ζαρουρί, με τους Τσέριν και Μπακασέτα στον άξονα, τον Τετέ δεξιά, τον Τζούρισιτς αριστερά και τον Σφιντέρσκι στην κορυφή.

Στον πάγκο θα βρίσκονται οι: Κότσαρης, Γείτονας, Μλαντένοβιτς, Φικάι, Κώτσιρας, Τσιριβέγια, Μπρέγκου, Ταμπόρδα, Τερζής και Πάντοβιτς.