Παναθηναϊκός – Στουρμ Γκρατς 2-1: Νίκησε και έκανε βήμα πρόκρισης
Σκόραραν οι Καλάμπρια και Σφιντέρσκι
Ο Παναθηναϊκός επικράτησε 2-1 της Στουρμ Γκρατς στο ΟΑΚΑ για την League Phase του UEFA Europa League το βράδυ της Πέμπτης 27/11.
Οι παίκτες του Παναθηναϊκού με αυτή τη νίκη έφτασαν τους 9 βαθμούς και έκαναν ένα ακόμη βήμα για πρόκριση στην επόμενη φάση της διοργάνωσης.
Οι Σφιντέρσκι (18′) και Καλάμπρια (74′) σημείωσαν τα γκολ για τους «πράσινους», ενώ ο Κιτεισβίλι στο 34ο λεπτό είχε ισοφαρίσει για τη Στουρμ Γκρατς.
