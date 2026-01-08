Παναθηναϊκός: Στα 7 εκατ. η προσφορά των πρασίνων για τον Αντίνο – «Μάχη» με την Ρίβερ Πλέιτ για την απόκτησή του

Ο Παναθηναϊκός προσπαθεί με νύχια και με δόντια να κάνει δικό του τον Αντίνο, πραγματοποιώντας ανανεώμενη προσφορά στην Γοδόι Κρούζ, η οποία αμφιταλλαντέυεται για την παραχώρησή του.

Συγκεκριμένα το τριφύλλι προσφέρει το ποσό των 7εκ. ευρώ για το 50% των δικαιωμάτων του νεαρού Αργεντίνου, από τα 4εκ. που πρόσφερε στην αρχή των διαπραγματέυσεων. Η Γοδόι Κρούζ έχει λάβει την προσφορά όμως περιμένει την αντιπροσφορά της Ρίβερ Πλέιτ για να παρει τελική απόφαση.

Να σημειωθεί ότι ο πρόεδρος της Αργεντίνικης ομάδας έχει εκφράσει την προτίμισή του στο να παραχωρήσει τον Αντίνο στην Ρίβερ Πλέιτ, όμως η προσφορά του Παναθηναϊκού είναι πέραν από δελεαστική και με περισσότερες αποδοχές από όσες προσφέρει μέχρι στιγμής η ομάδα της Αργεντινής.

Ο Ισπανός τεχνικός των πρασίνων, Ράφα Μπενίτεθ, έχει επικοινωνήσει προσωπικά με τον παίκτη για να τον παρακινήσει να ταξιδέψει στην Ελλάδα και να φορέσει τα πράσινα. Τα επόμενα 24ωρά είναι κρίσιμα και θα κρίνουν αν ο παίκτης θέλει την Ελλάδα.