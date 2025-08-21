Παναθηναϊκός – Σάμσουνσπορ: Οπαδός της Σάμσουνσπορ ανάρτησε σημαία με τον Κεμάλ Ατατούρκ στο Καλλιμάρμαρο (βίντεο)
Λίγες ώρες πριν τον αγώνα για τη φάση ομίλων του Europa League
Λίγες ώρες πριν από τον αγώνα του Παναθηναϊκού με τη Σάμσουνσπορ για τη φάση των ομίλων του Europa League, ένας οπαδός των Τούρκων έδειξε την παρουσία του στο Παναθηναϊκό Στάδιο, σηκώνοντας τη σημαία της ομάδας του.
Η Σάμσουνσπορ, η οποία έχει στο έμβλημά της την εικόνα του Κεμάλ Ατατούρκ πάνω σε άλογο, είναι το τελευταίο εμπόδιο για τον Παναθηναϊκό πριν την είσοδό του στη League Phase του Europa League. Ο αγώνας θα διεξαχθεί στο Ολυμπιακό Στάδιο το βράδυ της Πέμπτης (21/8, 21:00), όπου θα βρεθούν και φίλαθλοι της φιλοξενούμενης ομάδας.
Το βίντεο με τον οπαδό της Σάμσουνσπορ να ανεβάζει τη σημαία στο καθιερωμένο σημείο συνάντησης των φιλοξενούμενων στο Παναθηναϊκό Στάδιο έχει γίνει viral στα social media.
Δείτε το βίντεο:
Panathinaikos-Samsunspor maçı öncesi bir Samsunspor taraftarı, Yunanistan’ın başkenti Atina'da, takımın Atatürk logolu bayrağını dalgalandırdı. pic.twitter.com/vdNFGkNcG3— Aykırı (@aykiricomtr) August 21, 2025
