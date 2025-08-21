Πρέπει να γίνει άμεσα η συνάντηση Πούτιν με Ζελένσκι; Ψήφισε Εδώ
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Παναθηναϊκός – Σάμσουνσπορ: Οπαδός της Σάμσουνσπορ ανάρτησε σημαία με τον Κεμάλ Ατατούρκ στο Καλλιμάρμαρο (βίντεο)

Λίγες ώρες πριν τον αγώνα για τη φάση ομίλων του Europa League

Παναθηναϊκός – Σάμσουνσπορ: Οπαδός της Σάμσουνσπορ ανάρτησε σημαία με τον Κεμάλ Ατατούρκ στο Καλλιμάρμαρο (βίντεο)
Λίγες ώρες πριν από τον αγώνα του Παναθηναϊκού με τη Σάμσουνσπορ για τη φάση των ομίλων του Europa League, ένας οπαδός των Τούρκων έδειξε την παρουσία του στο Παναθηναϊκό Στάδιο, σηκώνοντας τη σημαία της ομάδας του.

Η Σάμσουνσπορ, η οποία έχει στο έμβλημά της την εικόνα του Κεμάλ Ατατούρκ πάνω σε άλογο, είναι το τελευταίο εμπόδιο για τον Παναθηναϊκό πριν την είσοδό του στη League Phase του Europa League. Ο αγώνας θα διεξαχθεί στο Ολυμπιακό Στάδιο το βράδυ της Πέμπτης (21/8, 21:00), όπου θα βρεθούν και φίλαθλοι της φιλοξενούμενης ομάδας.

Το βίντεο με τον οπαδό της Σάμσουνσπορ να ανεβάζει τη σημαία στο καθιερωμένο σημείο συνάντησης των φιλοξενούμενων στο Παναθηναϊκό Στάδιο έχει γίνει viral στα social media.

Δείτε το βίντεο:

