Παναθηναϊκός – Σαχτάρ: Πού θα δείτε το το παιχνίδι για τον Γ’ προκριματικό γύρω του Europa League

Στην μάχη των προκριματικών του Europa League ρίχνεται απόψε ο Παναθηναϊκός με το “τριφύλλι” να υποδέχεται την Σαχτάρ στο ΟΑΚΑ.

Μετά τον αποκλεισμό από τη Ρέιντζερς στο Champions League, οι “πράσινοι” καλούνται να βγάλουν αντίδραση και να κάνουν ένα αποφασιστικό βήμα για την πρόκριση. Οι πράσινοι φιλοξενούν τη Σαχτάρ Ντόνετσκ στο ΟΑΚΑ στο πρώτο παιχνίδι του γ’ προκριματικού γύρου. Τάσος Μπακασέτας και Φώτης Ιωαννίδης έχουν βγει νοκ-άουτ για το ματς.

Η σέντρα είναι προγραμματισμένη για τις 21:00 και η αναμέτρηση θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από το COSMOTE SPORT 1.