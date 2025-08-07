Παναθηναϊκός – Σαχτάρ Ντόνετσκ: Οι ενδεκάδες της αναμέτρησης

Τη δική του μάχη για τα προκριματικά του Europa League δίνει ο Παναθηναϊκός κόντρα στην Σαχτάρ Ντόνετσκ.

Στα γκολπόστ θα βρεθεί ξανά ο Ντραγκόφσκι, ενώ, από δεξιά προς αριστερά η άμυνα απαρτίζεται από τους Κώτσιρα, Πάλμερ – Μπράουν, Τουμπά και Κυριακόπουλο, ενώ στη μεσαία γραμμή θα είναι οι Μαξίμοβιτς και Τσιριβέγια.

Ο Πορτογάλος κόουτς έδωσε φανέλα βασικού και στον Τετέ για να στηρίξει τη μεσοεπιθετική γραμμή, πίσω από τον Σφιντέρσκι και ανάμεσα στους Πελίστρι – Τζούρισιτς.

Για την ουκρανική ομάδα ο Αρντά Τουράν ξεκινάει επίσης σε σχηματισμό 4-2-3-1 με τους Ρίζνικ, Πέδρο Ενρίκε, Ματβλιένκο, Μπόνταρ, Τομπίας, Μάρλον, Οτσερέτκο, Νιούερτον, Σουντάκοφ, Σαντάνα και στην κορυφή ο Κουά Ελίας.