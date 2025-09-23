Παναθηναϊκός: Με μοναδικό απόντα τον Πελίστρι «πετάει» για τη Βέρνη

Μια προπόνηση πρόλαβαν να κάνουν στην Αθήνα οι παίκτες του Παναθηναϊκού (μετά το ρεπό της Δευτέρας, 22/9), ενόψει του αγώνα της Πέμπτης (25/9, 22:00) με τη Γιούνγκ Μπόις στη Βέρνη στην πρεμιέρα της League Phase του Europa League.

Το πρόγραμμα ξεκίνησε με προθέρμανση, συνεχίστηκε με ασκήσεις κυκλοφορίας μπάλας, παιχνίδι σε περιορισμένο χώρο και ολοκληρώθηκε με εξάσκηση στα τελειώματα, με μοναδικό απόντα τον Φακούντο Πελίστρι, ο οποίος συνέχισε με θεραπεία και ατομικό πρόγραμμα λόγω της θλάσης στη γάμπα που έχει υποστεί απ’ τον τελευταίο αγώνα της εθνικής Ουρουγουάης.

Η αποστολή του Παναθηναϊκού αναχωρεί στις 12:00 της Τετάρτης (24/9) με προορισμό τη Βέρνη της Ελβετίας, ενώ επόμενη προπόνηση έχει οριστεί για τις 20:00, στο Stadion Wankdorf, όπου και θα διεξαχθεί ο αγώνας την Πέμπτη. Ο Χρήστος Κόντης συμπεριέλαβε στην αποστολή και τους 25 παίκτες που έχει στη διάθεσή του, μαζί με τους τρεις «μικρούς» της List B.

Αναλυτικά την αποστολή του Παναθηναϊκού για τη Βέρνη συγκροτούν οι:

-Τερματοφύλακες: Λαφόν, Ντραγκόφσκι, Κότσαρης.

-Αμυντικοί: Καλάμπρια, Τουμπά, Πάλμερ-Μπράουν, Ίνγκασον, Μλαντένοβιτς, Φικάι, Κώτσιρας, Μπρέγκου, Λάβδας, Σκαρλατίδης*, Κυριακόπουλος.

-Μέσοι: Τσιριβέγια, Σιώπης, Ρενάτο Σάντσες, Μπακασέτας, Τσέριν, Ταμπόρδα, Τζούριτσιτς.

-Επιθετικοί: Ζαρουρί, Τετέ, Σφιντέρσκι, Ντέσερς.

*Λίστα Β.