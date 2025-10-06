Παναθηναϊκός: Η ενημέρωση της ΠΑΕ για τα εισιτήρια του αγώνα με την Φέγενορντ 

Ο Παναθηναϊκός θα αντιμετωπίσει την Φέγενορντ στο “Ντε Κάιπ” στα τέλη Οκτωβρίου (23/10) και η ΠΑΕ ήδη ενημέρωσε τους φιλάθλους για τα εισιτήρια του αγώνα που θα γίνει στα πλαίσια της 3ης αγωνιστικής του Europa League.

Όσοι θέλουν να ταξιδέψουν στην Ολλανδία για το παιχνίδι Φέγενορντ – Παναθηναϊκός, θα πρέπει να ακολουθήσουν την διαδικασία που αναφέρει η ΠΑΕ στην επίσημη ανακοίνωση της.

Η ανακοίνωση της ΠΑΕ Παναθηναϊκός

Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ενημερώνει τους φιλάθλους που ενδιαφέρονται να προμηθευτούν εισιτήριο για τον εκτός έδρας αγώνα Feyenoord – Παναθηναϊκός, ο οποίος θα διεξαχθεί την Πέμπτη 23 Οκτωβρίου 2025, ότι μπορούν να υποβάλουν το αίτημά τους στο [email protected].

Για κάθε κάτοχο εισιτηρίου θα πρέπει να αποσταλούν τα παρακάτω στοιχεία, γραμμένα με κεφαλαία λατινικά:

ΟΝΟΜΑ – ΕΠΙΘΕΤΟ – ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ή ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟΥ – ΚΙΝΗΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ – EMAIL ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ.

Δεδομένης της υψηλής ζήτησης, θα δοθεί προτεραιότητα στους κατόχους εισιτηρίων διαρκείας. Σε αυτή την περίπτωση, παρακαλούμε να μας γνωστοποιήσετε επιπλέον τον κωδικό του Gov Wallet του εισιτηρίου διαρκείας σας καθώς και τη θύρα που αναγράφεται στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας.

Το διάστημα υποβολής αιτημάτων είναι από τη Δευτέρα 6/10 έως και την Παρασκευή 10/10. Για τα αιτήματα που θα εγκριθούν, θα ακολουθήσει επικοινωνία από το Τμήμα Εισιτηρίων της ΠΑΕ Παναθηναϊκός.

Το κόστος του εισιτηρίου έχει οριστεί στα 35€.