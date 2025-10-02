Παναθηναϊκός – Γκόου Αχεντ Ινγκλς: Ενδεκάδα με αλλαγές από τον Κόντη

Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται στο Ολυμπιακό Στάδιο την Γκόου Αχεντ Ιγκλς για τη δεύτερη αγωνιστική της League Phase του Europa League το βράδυ της Πέμπτης 2/10.

Οι «πράσινοι» θέλουν να κατακτήσουν δεύτερη σερί νίκη και να φτάσουν στους έξι βαθμούς, μετά το νικηφόρο αποτέλεσμα της πρεμιέρας στην Ελβετία.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο τεχνικός του Παναθηναϊκού Χρήστος Κόντης θα παρατάξει το «τριφύλλι» με τους Λαφόν, Κυριακόπουλο, Τουμπά, Πάλμερ-Μπράουν, Κώτσιρα, Τσιριβέγια, Τσέριν, Μπακασέτα, Ζαρουρί, Τετέ και Σφιντέρσκι.