Παναθηναϊκός – Γκόου Αχέντ Ιγκλς: Η ώρα και το κανάλι του αγώνα

Τη δική του μάχη κόντρα στην Γκόου Αχέντ Ιγκλς για την League Phase του Europa League δίνει το βράδυ της Πέμπτης 2/10 ο Παναθηναϊκός στο ΟΑΚΑ.

Οι παίκτες του Χρήστου Κόντη μετά το εμφατικό «διπλό» της περασμένης Πέμπτης (25/9) στη Βέρνη με το 4-1 απέναντι στη Γιούνγκ Μπόις στην πρεμιέρα της League Phase του Europa League πλέον θέλει να κάνει το 2/2 στην διοργάνωση.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Συγκεκριμένα, το βράδυ της Πέμπτης (2/10, 19:45, CosmoteSports 3HD) ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τους Ολλανδούς και θα έχει στο πλευρό του τον κόσμο του.

Χωρίς τον Σίριλ Ντέσερς που έμεινε εκτός λόγω του τραυματισμού του στην ποδοκνημική (διάστρεμμα) που υπέστη στην προπόνηση την παραμονή του αγώνα με τη Γιούνγκ Μπόις και μοναδική «αιχμή του δόρατος» τον Κάρολ Σφιντέρσκι, ο Παναθηναϊκός θέλει να επιβάλλει το δικό του τέμπο, απέναντι σε μία ομάδα που μπορεί να μην κουβαλάει «ευρωπαϊκή Ιστορία», αλλά δεν παύει να είναι εκπρόσωπος της ολλανδικής σχολής με ότι αυτό συνεπάγεται για το βαθμό της επικινδυνότητάς της.

Ο Χρήστος Κόντης αναμένεται να κάνει ξανά αλλαγές «φρεσκάροντας» την ενδεκάδα του «τριφυλλιού», η οποία αναμένεται να έχει αρκετές «ομοιότητες» με το σχήμα που «άλωσε» πριν από μία εβδομάδα τη Βέρνη.