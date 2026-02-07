Παναθηναϊκός: Χωρίς Ναν – Σλούκα κόντρα στα Τρίκαλα

Χωρίς τον αρχηγό Κώστα Σλούκα θα παραταχθεί ο Παναθηναϊκός στο αυριανό (8/2) παιχνίδι του Παναθηναϊκού στην Basket League κόντρα στα Τρίκαλα.

Ειδικότερα, ο Κώστας Σλούκας αντιμετωπίζει μια ενόχληση στον δεξιό αγκώνα και κρίθηκε προτιμότερο να παραμείνει στην Αθήνα και να προστατευτεί. Το Σάββατο (07/02) έκανε θεραπεία και δεν ακολούθησε την αποστολή της ομάδας για την πόλη της Θεσσαλίας.

Άλλωστε είναι ένα πρόβλημα που αντιμετώπισε και στο παιχνίδι κόντρα στην Παρτίζαν με αποτέλεσμα να παίξει και με δεμένο χέρι στο συγκεκριμένο σημείο.

Εκτός έμεινε και πάλι ο Κέντρικ Ναν ο οποίος εξακολουθεί να ταλαιπωρείται από το οστικό οίδημα στον αστράγαλο.