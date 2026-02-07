Παναθηναϊκός: Έκανε καταγγελία στην EuroLeague για την συμπεριφορά του Μπαρτζώκα

Όπως είχε προαναγγείλει ο Παναθηναϊκός, η πράσινη ΚΑΕ προχώρησε σε καταγγελία για την συμπεριφορά του Γιώργου Μπαρτζώκα στο Ντουμπάι.

Υπενθυμίζουμε ότι ο τεχνικός των ερυθρολεύκων μετά την ήττα του Ολυμπιακού την περασμένη Τρίτη κατευθυνόμενος προς τα αποδυτήρια, είχε φραστικό επεισόδιο με Έλληνα οπαδό, χρησιμοποιώντας υβριστικούς χαρακτηρισμούς, μία συμπεριφορά που καταδίκασε ο ίδιος αργότερα και τόνισε πως δεν τον αντιπροσωπεύει.

Οι πράσινοι ανέφεραν πως «κανένας “νάνος” δεν έχει το δικαίωμα να πιάνει τον Παναθηναϊκό στο στόμα του» δείχνοντας ότι θα δώσει συνέχεια στο ζήτημα και σήμερα (7/2) προχώρησε στην καταγγελία στη EuroLeague, επισημαίνοντας ότι αυτή θα είναι η πρώτη από τις ενέργειες που θα κάνει.