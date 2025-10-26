Παναθηναϊκός – Αστέρας Τρίπολης 2-0: Νικηφόρο ντεμπούτο για τον Ράφα Μπενίτεθ

Νικηφόρο ήταν το ντεμπούτο του Ράφα Μπενίτεθ στον πάγκο του Παναθηναϊκού, καθώς οι “πράσινοι” κέρδισαν με 2-0 τον Αστέρα Τρίπολης στη Λεωφόρο.

Τα γκολ για το “τριφύλλι” σημείωσαν οι Κάρολ Σβιντέρσκι (45+4′) και Τσίκο (αυτογκόλ στο 69′)

Την επόμενη αγωνιστική ο Παναθηναϊκός φιλοξενείται στο Πανθεσσαλικό από τον Βόλο (01/10, 18:00), ενώ ο Αστέρας Τρίπολης AKTOR υποδέχεται τον ΟΦΗ (03/10, 17:00) στο παιχνίδι με το οποίο θα ολοκληρωθεί η 9η στροφή του πρωταθλήματος.