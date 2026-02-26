Παναθηναϊκός AKTOR – Παρί: Στο Telekom Center Athens και ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος (Βίντεο)

Παρών στον αγώνα του Παναθηναϊκού AKTOR με την Παρί για την 29η αγωνιστική της Euroleague το βράδυ της Πέμπτης 26/2 είναι ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος.

Ο ισχυρός άνδρας των «πρασίνων» βρέθηκε στο Telekom Center Athens προκειμένου να δει από κοντά τον αγώνα του Παναθηναϊκού AKTOR κόντρα στους Γάλλους λίγες ημέρες μετά την κατάκτηση του Κυπέλλου Ελλάδας.

Στο «T-Center» ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος! Μπήκε στο glass floor και χαιρέτησε όλους τους παίκτες και το προπονητικό τιμ #paobc pic.twitter.com/111HoB8FSc— Christos Mpoukouras (@XMpoukouras) February 26, 2026

Μάλιστα, ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος κατέβηκε στο παρκέ μέσα σε αποθέωση από τους φιλάθλους που βρέθηκαν στις εξέδρες και είχε αγκαλιά με τον αρχηγό της ομάδας Κώστα Σλούκα αλλά και χειραψία με τα υπόλοιπα μέλη της αποστολής