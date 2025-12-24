ΠΑΕ Ολυμπιακός: «Χρόνια πολλά και καλά Χριστούγεννα!»
Ευχές με Conference League και Youth League
Τις δικές της ευχές για τα Χριστούγεννα έστειλε με ανάρτησή της το βράδυ της Τετάρτης 24/12 η ΠΑΕ Ολυμπιακός.
Σε ανάρτησή της στα social media η «ερυθρόλευκη» ΠΑΕ έγραψε: «Η ΠΑΕ Ολυμπιακός εύχεται σε όλους σας Χρόνια Πολλά και Καλά Χριστούγεννα!».
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
Μάλιστα, στο δέντρο που περιέχει η φωτογραφία διακρίνονται τόσο το τρόπαιο του Conference League όσο και αυτό του Youth League.
Ακολούθησε το debater.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ