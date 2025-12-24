ΠΑΕ Ολυμπιακός: «Χρόνια πολλά και καλά Χριστούγεννα!»

Τις δικές της ευχές για τα Χριστούγεννα έστειλε με ανάρτησή της το βράδυ της Τετάρτης 24/12 η ΠΑΕ Ολυμπιακός.

Σε ανάρτησή της στα social media η «ερυθρόλευκη» ΠΑΕ έγραψε: «Η ΠΑΕ Ολυμπιακός εύχεται σε όλους σας Χρόνια Πολλά και Καλά Χριστούγεννα!».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Μάλιστα, στο δέντρο που περιέχει η φωτογραφία διακρίνονται τόσο το τρόπαιο του Conference League όσο και αυτό του Youth League.