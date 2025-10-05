Το σχέδιο Τραμπ για τη Γάζα είναι ρεαλιστικό σχέδιο ειρήνης ή πολιτικό σόου; Ψήφισε Εδώ
Ολυμπιακός Β – Καλαμάτα 1-4: Έκανε «πάρτι» κόντρα στους «ερυθρόλευκους» – Τρομερό γκολ από τον Βαλμπουενά (Βίντεο)

Σε απίστευτη κατάσταση ο Γάλλος άσος

(KLODIAN LATO / EUROKINISSI)
DEBATER NEWSROOM

Η Καλαμάτα επικράτησε 4-1 του Ολυμπιακού Β εκτός έδρας για τον νότιο όμιλο της Super League 2 το μεσημέρι της Κυριακής 5/10.

Από δύο γκολ σημείωσαν οι Παμλίδης (7′,76′) και Μάντζης (25′, 55′), ενώ για τους «Ερυθρόλευκους» σκόραρε ο Βαλμπουενά στο 60ο λεπτό με απευθείας εκτέλεση φάουλ.

