Ολυμπιακός Β – Καλαμάτα 1-4: Έκανε «πάρτι» κόντρα στους «ερυθρόλευκους» – Τρομερό γκολ από τον Βαλμπουενά (Βίντεο)

Η Καλαμάτα επικράτησε 4-1 του Ολυμπιακού Β εκτός έδρας για τον νότιο όμιλο της Super League 2 το μεσημέρι της Κυριακής 5/10.

Από δύο γκολ σημείωσαν οι Παμλίδης (7′,76′) και Μάντζης (25′, 55′), ενώ για τους «Ερυθρόλευκους» σκόραρε ο Βαλμπουενά στο 60ο λεπτό με απευθείας εκτέλεση φάουλ.