Τα 8 μέτρα της κυβέρνησης: Στα 300 ευρώ η ενίσχυση για τους συνταξιούχους – Επεκτείνονται τα κριτήρια για ενοικιαστές και οφειλέτες

Στην επεξήγηση των μέτρων στήριξης που ανακοίνωσε η κυβέρνηση προχωρούν ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης και ο υφυπουργός του Θάνο Πετραλιά το μεσημέρι της Τετάρτης (22/4)

Μετά την περιληπτική ανακοίνωση των 8 νέων μέτρων για την στήριξη της κοινωνίας από τον Κυριάκο Μητσοτάκη, ακολουθεί η συγκεκριμενοποίηση των πρωτοβουλιών της κυβέρνησης.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Όπως είπε ο υπουργός, από τον δημοσιονομικό χώρο που δημιουργείται από το πρωτογενές πλεόνασμα, περίπου 500 εκατ. ευρώ επιστρέφονται στην κοινωνία. Και τόνισε ότι το πλεόνασμα δεν είναι συγκυριακό, δεν προέρχεται από την υπερφορολόγηση. Προέρχεται από τη βαθιά διαρθρωτική αλλαγή στον τρόπο λειτουργίας της οικονομίας. Διευκρίνισε ότι μόνο το 10% προέρχεται από τους έμμεσους φόρους, το υπόλοιπο είναι από την ανάπτυξη, τις επενδύσεις, την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής και την ψηφιακή κάρτα εργασίας.

Σύμφωνα με τον υπουργό, επιλέχθηκε ένας ισορροπημένος τρόπος για την επιστροφή του πλεονάσματος. Σε μόνιμη βάση για όλους όσοι έχουν ανάγκη και εφάπαξ εκεί που είναι συγκυριακές οι επιπτώσεις. Ενώ, για τις ρυθμίσεις στο ιδιωτικό χρέος, ο κ. Πιερρακάκης είπε ότι «ακούσαμε το αίτημα πολιτών και επιχειρήσεων. Είναι δική μας ευθύνη να δώσουμε μια δεύτερη ευκαιρία και χώρο διευκόλυνσης».

Καταλήγοντας, ο υπουργός επισήμανε ότι «η οικονομία όχι απλώς αντέχει, τα πηγαίνει καλά. Επιλέγουμε να είμαστε δίπλα σε κάθε πολίτη, σε κάθε οικογένεια, σε κάθε επιχείρηση. Αυτό είναι το στίγμα μας και σε αυτό το στίγμα θα επιμείνουμε».

Εξειδικεύοντας τις επιπτώσεις στην οικονομία από την κρίση στη Μέση Ανατολή, ο υφυπουργός Θάνος Πετραλιάς, ανέφερε ότι προβλέπεται αναθεώρηση της ανάπτυξης στο 2% εφέτος από 2,4%, ενώ το επόμενο έτος θα αυξηθεί στο 2% από 1,7%. Παράλληλα, προβλέπεται αύξηση του πληθωρισμού εφέτος στο 3,2% από 2,2% και το 2027 στο 2,4% από 2,2% (με τιμή πετρελαίου στα 89 δολάρια, όπως εκτιμά και η Κομισιόν).

Το πρωτογενές πλεόνασμα θα είναι 3,2% του ΑΕΠ το 2026 και το 2027, χωρίς να υπάρξουν νέα μέτρα. Το ονομαστικό ΑΕΠ θα αυξηθεί στα 272,8 δισ. ευρώ το 2027 από 261,3 δισ. ευρώ εφέτος, ενώ το δημόσιο χρέος θα μειωθεί στο 130,3% του ΑΕΠ το 2027 από 136,8% του ΑΕΠ εφέτος. Ενώ, το επόμενο έτος το συγχρηματοδοτούμενο ΠΔΕ θα αυξηθεί στα 7 δισ. ευρώ από 6,35 δισ. ευρώ.

Η εξειδίκευση των μέτρων

Το έκτακτο επίδομα για τα παιδιά

Ο κ. Μητσοτάκης ανακοίνωσε ένα μέτρο-έκπληξη που αφορά τις οικογένειες με παιδιά.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Πιο συγκεκριμένα, όπως είπε, “παρέχεται έκτακτη ενίσχυση σε οικογένειες με παιδιά, ύψους 150 ευρώ για κάθε παιδί. Αυτή θα δοθεί χωρίς καμία αίτηση στα τέλη Ιουνίου και θα απευθύνεται σε σχεδόν 1 εκατομμύριο νοικοκυριά, με παραπάνω από 3 εκατομμύρια μέλη, σχεδόν το 80%, δηλαδή, των οικογενειών με τέκνα”.

Επιστροφή ενοικίου: Αυξάνονται οι δικαιούχοι

Την αύξηση των εισοδηματικών ορίων για την επιστροφή ενός ενοικίου τον χρόνο αποφάσισε η κυβέρνηση.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Όπως είπε ο κ. Μητσοτάκης, αυξάνονται τα εισοδηματικά όρια προκειμένου το ένα ενοίκιο ετησίως να επιστρέφεται σε περισσότερους. Έτσι, ανακουφίζονται επιπλέον 70.000 νοικοκυριά και στηρίζονται συνολικά πάνω από 1 εκατομμύριο ενοικιαστές, το 86% του συνόλου.

Επίδομα σε συνταξιούχους και ΑμεΑ: Αυξάνεται κατά 50 ευρώ

Πλέον, αυξάνεται κατά 50 ευρώ στα 300 ευρώ καθαρά το βοήθημα που δίνεται στους συνταξιούχους κάθε Νοέμβριο, ενώ διευρύνεται η περίμετρος της ενίσχυσης, καλύπτοντας πλέον 1,9 εκατομμύρια δικαιούχους, δηλαδή το 85% των συνταξιούχων άνω των 65 ετών.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ειδικότερα, η κυβέρνηση διευρύνει τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια, γεγονός που επιτρέπει σε επιπλέον 420.000 πολίτες να ενταχθούν στη λίστα των δικαιούχων.

Το συνολικό κόστος της παρέμβασης ανέρχεται στα 198 εκατ. ευρώ.