Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός AKTOR: Εκτός ντέρμπι και ο Μόντε Μόρις

Ένα ακόμη πλήγμα για τον Ολυμπιακό πριν την αναμέτρηση με τον Παναθηναϊκό AKTOR το βράδυ της Παρασκευής (6/3 21:15) στο ΣΕΦ για την 30η αγωνιστική της Euroleague.

Συγκεκριμένα, μετά τους Σάσα Βεζένκοφ και Τόμας Ουόκαπ, ούτε ο Μόντε Μόρις θα αγωνιστεί στη μεγάλη αναμέτρηση, δημιουργώντας πολλά προβλήματα στον τεχνικό του Ολυμπιακού Γιώργο Μπαρτζώκα.