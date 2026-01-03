Ολυμπιακός – ΟΦΗ: Η ώρα, το κανάλι και οι ενδεκάδες του Super Cup

Το Super Cup «επιστρέφει» στο ελληνικό ποδόσφαιρο μετά από 18 χρόνια «απουσίας» με τον περσινό πρωταθλητή και Κυπελλούχο Ολυμπιακό να αντιμετωπίζει στις 17:00 του Σαββάτου (3/1, MEGA) στο Παγκρήτιο Στάδιο τον περσινό φιναλίστ του Κυπέλλου ΟΦΗ, για την πρώτη «κούπα» του 2026.

Το Παγκρήτιο θα γίνει το τρίτο γήπεδο που φιλοξενεί το θεσμό, μετά το ΟΑΚΑ και το «Γ. Καραϊσκάκης», ενώ η συγκεκριμένη συνάντηση έχει και ιστορική διάσταση, καθώς θα είναι η δεύτερη φορά που Ολυμπιακός και ΟΦΗ θα διαγωνιστούν σε Super Cup. Η πρώτη φορά που αναμετρήθηκαν ήταν το 1987 στο ΟΑΚΑ, όταν οι «ερυθρόλευκοι» είχαν επικρατήσει με 1-0 με ένα γκολ του Ξανθόπουλου στο 65’.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

O θεσμός έχει φιλοξενήσει στο παρελθόν έξι διαφορετικές ομάδες: τον Ολυμπιακό, τον Παναθηναϊκό, την ΑΕΚ, την ΑΕΛ, τον ΟΦΗ και την Καστοριά, όμως μόνο τρεις από αυτές έχουν καταφέρει να σηκώσουν το τρόπαιο. Πολυνίκης του θεσμού είναι ο Ολυμπιακός με τέσσερις κατακτήσεις, ενώ ακολουθούν ο Παναθηναϊκός με τρεις και η ΑΕΚ με δύο.

Το πρώτο Super Cup διεξήχθη στις 29 Μαΐου 1980, σε έναν συγκλονιστικό αγώνα ανάμεσα στον Ολυμπιακό και την Καστοριά, που έληξε 4-3 υπέρ των Πειραιωτών. Έχουν διεξαχθεί εννέα συνολικά αναμετρήσεις μεταξύ Πρωταθλητών και Κυπελλούχων. Οι Κυπελλούχοι έχουν το προβάδισμα με πέντε κατακτήσεις.

Δύο τελικοί οδηγήθηκαν στη συγκεκριμένη διαδικασία, αμφότεροι ανάμεσα σε ΑΕΚ και Παναθηναϊκό, με τελική νικήτρια την «Ένωση». Υπενθυμίζεται πως και στο Super Cup ισχύει ο έξτρα κανονισμός που έχει εφαρμοστεί από φέτος στο Κύπελλο Ελλάδας και προβλέπει πως κάθε ομάδα θα πρέπει να έχει στην ενδεκάδα της σε κάθε στιγμή του αγώνα έναν ποδοσφαιριστή γεννημένο απ’ το 2004 κι έπειτα, ο οποίος θα έχει δικαίωμα συμμετοχής στην Εθνική Ελλάδας.

Εφόσον αυτός ο ποδοσφαιριστής γίνει αλλαγή θα πρέπει να αντικατασταθεί από άλλον παίκτη που να πληροί τα ίδια ακριβώς κριτήρια, ενώ ο εν λόγω κανονισμός δεν ισχύει μόνο εφόσον ο ποδοσφαιριστής που είναι γεννημένος απ’ το 2004 κι έπειτα, αποβληθεί.

Διαιτητής του τελικού ορίστηκε απ’ την ΚΕΔ ο Αλέξανδρος Τσακαλίδης (Χαλκιδικής) με βοηθούς τους Πολυχρόνη Κωσταρά (Αιτωλοακαρνανίας), Λάζαρο Δημητριάδη (Μακεδονίας) και 4ο τον Φώτη Πολυχρόνη (Πιερίας). Στο VAR ορίστηκε ο Ολλανδός Χούμπερτους Μαρτίνους Φαν Μπέκελ και AVAR ο συμπατριώτης του Ρίτσαρντ Μάρτενς.

Ολυμπιακός – ΟΦΗ: Οι ενδεκάδες του τελικού

Ο τεχνικός του Ολυμπιακού Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ αποφάσισε να ξεκινήσει τον αγώνα με τους Τζολάκη, Ορτέγκα, Μπιανκόν, Ρέτσο, Ροντινέι, Έσε, Μουζακίτη, Μάρτινς, Τσικίνιο, Ποντένσε, Ταρέμι.