Ολυμπιακός: Εξαντλήθηκαν τα εισιτήρια με Μπαρτσελόνα

Η ΠΑΕ Ολυμπιακός ανακοίνωσε πως εξαντλήθηκαν τα εισιτήρια της αναμέτρησης με την Μπαρτσελόνα για την League Phase του Champions League.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει η ενημέρωση «η ΠΑΕ Ολυμπιακός, για την 3η αγωνιστική της League Phase του UEFA Champions League απέναντι στην Barcelona, που θα διεξαχθεί στο «Estadi Olímpic Lluis Companys» την Τρίτη 21/10/2025 στις 18:45 (τοπική ώρα), ενημερώνει τους φίλους της ομάδας για τα εξής:

Τα εισιτήρια του αγώνα εξαντλήθηκαν από τους κατόχους εισιτηρίων διαρκείας.

Πραγματοποιείται έλεγχος σε όσους αγόρασαν εισιτήριο για την απόδειξη ότι είναι και οι αρχικοί κάτοχοι των διαρκείας. Σε περίπτωση που το εισιτήριο δεν αντιστοιχεί με το διαρκείας θα τους ακυρωθεί χωρίς ειδοποίηση, λόγω ότι δεν έχουν δικαίωμα αγοράς όπως είχε αρχικά ανακοινωθεί.

Σε περίπτωση που προκύψουν εισιτήρια από την παραπάνω διαδικασία, θα βγει νέα ανακοίνωση για τη διάθεσή τους».