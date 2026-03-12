Ολυμπιακός: Ανανέωσε και επίσημα ο Ελ Κααμπί – Η επίσημη ανακοίνωση και το μήνυμα Μαρινάκη (Βίντεο)

Λίγη ώρα μετά την προαναγγελία, η ΠΑΕ Ολυμπιακός ανακοίνωσε και επίσημα την παραμονή του Αγιούμπ Ελ Κααμπί στον σύλλογο.

Συγκεκριμένα, με βίντεο που ανήρτησε η «ερυθρόλευκη» ΠΑΕ στα social media φαίνονται ο πρόεδρος του συλλόγου Βαγγέλης Μαρινάκης με τον Αγιούμπ Ελ Κααμπί να επισφραγίζουν το deal ανάμεσα στις δυο πλευρές.

«Ο Πρόεδρος του Ολυμπιακού κ. Βαγγέλης Μαρινάκης και ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί επισφράγισαν την ανανέωση της συνεργασίας του παίκτη με την ομάδα μας. Μαζί κατακτήσαμε κορυφές και μαζί συνεχίζουμε για ακόμα μεγαλύτερες επιτυχίες και θριάμβους!» αναφέρει η ανάρτηση.