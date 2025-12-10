ΟΦΗ: Συμπλήρωσε τα 100 χρόνια ιστορίας η ομάδα της Κρήτης

Σήμερα 10 Δεκεμβρίου 2025 το ιστορικό σωματείο του Ηρακλείου, ΟΦΗ, συμπληρώνει τα 100 χρόνια ζωής σε μια πολύ ξεχωριστή ημέρα για το ελληνικό ποδόσφαιρο.

Η ΠΑΕ ΟΦΗ σαν σήμερα τον Δεκέμβριο του 1925 πραγματοποίησε την αίτηση στο πρωτοδικείο του Ηρακλέιου, η οποία έδωσε την πρώτη «ανάσα» σε μία ομάδα που χάρισε και χαρίζει στους οπαδούς της αμέτρητες στιγμές χαράς.

Στην ιδιαίτερη αυτή μέρα οι Κρητικοί ανέβασαν και σχετικό βίντεο στο οποίο παρουσιάζουν την επετειακή φανέλα που θα αγωνίζεται από εδώ και στο εξής ο ΟΦΗ, συμβολική για τα 100 χρόνια ιστορίας.

Σε μία γιορτινή εκδήλωση θα προχωρήσουν οι φίλαθλοι της ομάδας σήμερα 10/12 το βράδυ, όπου θα συγκεντρωθούν στο κέντρο του Ηρακλείου και θα επιχειρήσουν να ανάψουν όσους περισσότερους πυρσούς και πυροτεχνήματα μπορούν για να κάνουν την νύχτα, μέρα.

Ο ΟΦΗ γίνεται η 5η ομάδα της Stoiximan Superleague που συμπληρώνει τα 100 έτη από την ίδρυση τους, μαζί με τους Ολυμπιακό (1925), ΑΕΚ (1924), Άρης (1914) και Παναθηναϊκο (1908). Το 2026 ο ΠΑΟΚ φτάνει και αυτός τα 100 χρόνια απο την ίδρυσή του.