Ντάβιντε Τιτζάνο: Άφησε την τελευταία του πνοή ο δις χρυσός Ολυμπιονίκης της κωπηλασίας

Πένθος στον χώρο του αθλητισμού και συγκεκριμένα της κωπηλασίας, καθώς ο χρυσός Ολυμπιονίκης και πρόεδρος της ΔΕΜΑ, Ντάβιντε Τιτζάνο, έχασε την μάχη με τον καρκίνο.

Ο 57χρονος είχε κατακτήσει το χρυσό μετάλλιο στο τετραπλό σκιφ στους Ολυμπιακούς Αγώνες Σεούλ 1988 και στο διπλό σκιφ στους Ολυμπιακούς Αγώνες Ατλάντα 1996. Υπήρξε 17 φορές πρωταθλητής Ιταλίας (1984-2005), κατέκτησε παγκόσμιους τίτλους στην κωπηλασία (1986) και στην ιστιοπλοΐα (1993) και συμμετείχε στο America’s Cup το 1992 και το 2007.

Το 2021 πήρε την θέση του προέδρου της ΔΕΜΑ (Διεθνής Επιτροπή Μεσογειακών Αγώνων), η οποία εξέφρασε και τα ειλικρινή και θερμά συλλυπητήριά της προς την οικογένειά του και όλους όσοι είχαν την τιμή να τον γνωρίσουν.

The International Committee of the Mediterranean Games announces with deep sorrow the loss of its President, Davide Tizzano, who passed away.https://t.co/4psgopRZYh— International Committee of the Mediterranean Games (@cijmmedgames) December 30, 2025

Αναλυτικα η ανακοίνωση της ΔΕΜΑ:

«Η Διεθνής Επιτροπή Μεσογειακών Αγώνων (ΔΕΜΑ) ανακοινώνει με βαθιά θλίψη την απώλεια του Προέδρου της, κ. Davide Tizzano, ο οποίος απεβίωσε σήμερα.

Ο κ. Davide Tizzano υπηρέτησε τη ΔΕΜΑ με αφοσίωση, ευθύνη και ήθος, αφιερώνοντας τις δυνάμεις του στην προώθηση των αξιών των Μεσογειακών Αγώνων: της ειρήνης, της συνεργασίας, του αθλητικού ιδεώδους και της ενότητας των λαών της Μεσογείου. Η παρουσία και η προσφορά του σφράγισαν τον θεσμό, ενισχύοντας το κύρος του και την προοπτική του για το μέλλον. Υπηρέτησε τη ΔΕΜΑ επί 12 συναπτά έτη, έχοντας διατελέσει μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής από το 2013 έως το 2021, οπότε και εξελέγη Πρόεδρος.

Παράλληλα, ο κ. Tizzano υπήρξε δις Ολυμπιονίκης στην κωπηλασία, κατακτώντας το χρυσό μετάλλιο στο τετραπλό σκιφ στους Ολυμπιακούς Αγώνες Σεούλ 1988 και στο διπλό σκιφ στους Ολυμπιακούς Αγώνες Ατλάντα 1996, μαζί με τον Agostino Abbagnale. Υπήρξε επίσης 17 φορές πρωταθλητής Ιταλίας (1984-2005), κατέκτησε παγκόσμιους τίτλους στην κωπηλασία (1986) και στην ιστιοπλοΐα (1993) και συμμετείχε στο America’s Cup το 1992 και το 2007.

Η ΔΕΜΑ εκφράζει τα ειλικρινή και θερμά της συλλυπητήρια προς την οικογένειά του, καθώς και προς όλους όσοι είχαν την τιμή να τον γνωρίσουν και να συμπορευθούν μαζί του».