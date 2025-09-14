Νόβακ Τζόκοβιτς, Davis Cup: Παρών στις αναμετρήσεις ανάμεσα σε Ελλάδα και Βραζιλία

Το «παρών» θα δώσει ο Νόβακ Τζόκοβιτς στο Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Αντισφαίρισης για να παρακολουθήσει τις αναμετρήσεις ανάμεσα σε Ελλάδα και Βραζιλία, στο πλαίσιο της δεύτερης ημέρας του Davis Cup.

Ο κορυφαίος τενίστας θα παρακολουθήσει τόσο την αναμέτρηση των αδερφών Τσιτσιπά με τους Βραζιλιάνους Μάτος και Μέλο, όσο και τον αγώνα που θα ακολουθήσει, ανάμεσα στον Στέφανο και τον Ζοάο Φονσέκα.

Υπενθυμίζεται πως ο 38χρονος έχει δηλώσει πως θα αγωνιστεί στις αρχές Νοεμβρίου στο Hellenic Championship που θα διεξαχθεί στο “Telekom Center Athens”.