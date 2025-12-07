Νέστος Χρυσούπολης – Ηρακλής 1-2: Με ανατροπή επέστρεψε στην κορυφή

Ένα δεκάλεπτο ξέσπασμα του Ηρακλή στο β’ ημίχρονο έφερε τα πάνω κάτω στην εκτός έδρας αναμέτρηση με το Νέστο Χρυσούπολης.

Μπροστά στο ενδεχόμενο να πέσει από την κορυφή, ο «Γηραιός» πάτησε το… γκάζι και με τα δύο γκολ του Μάναλη (61′, 69′) πήρε το «διπλό» απέναντι στην ομάδα του νομού Καβάλας με 2-1 και διατηρήθηκε μόνος πρώτος στο «ρετιρέ» της βαθμολογίας του Α’ ομίλου μετά από 13 αγωνιστικές.

Να σημειωθεί ότι και τα δύο γκολ του Ηρακλή μπήκαν αμέσως μετά την αποβολή του Νιγηριανού μέσου, Μουμπάρακ Αντεσίνα, ακριβώς μετά από μία ώρα αγώνα.

Νωρίτερα, τη δεύτερη διαδοχική νίκη της πανηγύρισε η Καβάλα. Οι «αργοναύτες» επιβλήθηκαν 1-0 του ουραγού Μακεδονικού στη Νέα Ευκαρπία, στο πρώτο χρονικά σημερινό παιχνίδι κι «έπιασαν» τον ΠΑΟΚ Β΄ στη βαθμολογία, υποχρεώνοντας παράλληλα τους «πράσινους» στην ένατη σερί ήττα τους στο πρωτάθλημα. Το γκολ που χάρισε τους τρεις βαθμούς στους φιλοξενούμενους, πέτυχε ο Σιφναίος στο 50ό λεπτό.

Τα αποτελέσματα της 13ης αγωνιστικής στον Α΄ όμιλο της Super League 2:

Αστέρας Τρίπολης Β΄ – ΠΑΟΚ Β΄ 1-1

ΠΑΣ Γιάννινα – Νίκη Βόλου 1-1

Καμπανιακός – Αναγέννηση Καρδίτσας 0-3

Μακεδονικός – Καβάλα 0-1

Νέστος Χρυσούπολης – Ηρακλής 1-2

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 13 αγώνες)

1.Ηρακλής 31

2.Αναγέννηση Καρδίτσας 30

3.Νίκη Βόλου 28

4.Αστέρας Τρίπολης Β΄ 27

5.ΠΑΟΚ Β΄ 15

6.Καβάλα 15

7.Νέστος Χρυσούπολης 11

8.ΠΑΣ Γιάννινα 9

9.Καμπανιακός 9

10.Μακεδονικός 5