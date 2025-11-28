NBA Europe: Θέλει Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό η FIBA – Δεν υπάρχει κοινή γραμμή με την Euroleague

Τον σχεδιασμό τους για το NBA Europe προχωράει η FIBA σύμφωνα με δημοσίευμα της ισπανικής Mundo Deportivo.

Μάλιστα, στόχος της είναι να αγωνιστούν τόσο ο Ολυμπιακός όσο και ο Παναθηναϊκός στη νεοσύστατη διοργάνωση διαψεύδοντας όσα είχαν γίνει αρχικά γνωστά.

«Πηγές που συμβουλεύτηκε η Mundo Deportivo αντικρούουν τις διαρροές που δείχνουν μόνο μία ομάδα στην Ελλάδα ή την Τουρκία. Το NBA γνωρίζει τη δύναμη των ντέρμπι και δεν θέλει να χάσει αυτό το πλεονέκτημα. Και είναι επίσης πολύ πιθανό να συμμετάσχουν ομάδες από το Ισραήλ.

Οι Γουίλφ, μια από τις πιο εξέχουσες εβραϊκές οικογένειες στις Ηνωμένες Πολιτείες, αγόρασαν πρόσφατα ένα σημαντικό μερίδιο στη Μακάμπι Τελ Αβίβ και ήδη κατέχουν τους Μινεσότα Βίκινγκς του NFL.

Η Χάποελ Ιερουσαλήμ ανήκει στην οικογένεια Άντελσον, ιδιοκτήτες των Ντάλας Μάβερικς, ενώ η Χάποελ Τελ Αβίβ έχει επίσης μεγάλο οικονομικό δυναμικό, καθώς ο ιδιοκτήτης της είναι ο Ισραηλινός δισεκατομμυριούχος Όφερ Γιανάι» αναφέρει το δημοσίευμα για να προσθέσει:

«Πέρα από απλές ομάδες μπάσκετ, το NBA στρέφεται σε οργανισμούς με μεγάλη βάση οπαδών, πράγμα που σημαίνει ότι στρέφεται σε ποδοσφαιρικούς συλλόγους. Η Ρεάλ Μαδρίτης και η Μπαρτσελόνα είναι τα κοσμήματα του στέμματος, αλλά η Μπάγερν Μονάχου, οι ομάδες του Μιλάνου, οι ομάδες του Μάντσεστερ, ορισμένοι σύλλογοι του Λονδίνου, η Φενερμπαχτσέ και η Γαλατασαράι στην Τουρκία βρίσκονται επίσης σε πολύ καλή θέση. «Μάρκες όπως η Ρεάλ Μαδρίτης, η Μπαρτσελόνα, η Μάντσεστερ Σίτι, η Παρί Σεν Ζερμέν ή η Μίλαν που παίζουν μπάσκετ.

Αυτό είναι πολύ ελκυστικό. Δεν είναι μόνο σχετικό το premium αθλητικό περιεχόμενο στην Ευρώπη, αλλά και σε παγκόσμιο επίπεδο. Είναι σχετικό στην Ασία και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Μιλάμε για μάρκες με τεράστιο παγκόσμιο κοινό», δήλωσε πριν από λίγες ημέρες ο Μαρκ Τέιτουμ, αναπληρωτής Επίτροπος του Άνταμ Σίλβερ και υπεύθυνος για την παγκόσμια ανάπτυξη του NBA. Η συμμαχία αυτών των ιστορικών συλλόγων με αμερικανικά επενδυτικά κεφάλαια που θα τους έδινε την απαραίτητη οικονομική ισχύ για να αναλάβουν το έργο του NBA Europe είναι μια οδός που έχει διερευνηθεί εκτενώς τους τελευταίους μήνες».

NBA Europe: Ρήξη με την Euroleague

Παράλληλα, στο δημοσίευμα γίνεται λόγος και για ρήξη του NBA Europe με την Euroleague.

«Μετά από μια αρχική φάση κατά την οποία το NBA προσπάθησε να διαπραγματευτεί μια συμφωνία για να γίνει εταίρος της EuroLeague, το αμερικανικό πρωτάθλημα αποφάσισε εδώ και καιρό να ακολουθήσει μια πιο άμεση προσέγγιση λόγω της παντελούς έλλειψης δεκτικότητας από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο Paulius Motiejunas και τους συλλόγους που κατέχουν την ECA (Euroleague Commercial Assets). Το NBA είναι αποφασισμένο να δημιουργήσει το δικό του πρωτάθλημα (NBA Europe), με τους δικούς του όρους και με απόλυτο έλεγχο. Ενώ οι δηλώσεις των στελεχών του μπορεί να είναι σεβαστές και ακόμη και συμφιλιωτικές, το γεγονός παραμένει ότι δεν υπήρξε καμία επαφή και η EuroLeague αρχίζει να πανικοβάλλεται. Ο Motiejunas κάνει συχνές εμφανίσεις στα μέσα ενημέρωσης τελευταία, υπαινισσόμενος επανειλημμένα την προθυμία του να συμμετάσχει σε διάλογο – μια προσφορά που το NBA ούτε έχει αποδεχτεί ούτε φαίνεται πιθανό να αποδεχτεί.

Αρχικά, το NBA συζήτησε ένα πρωτάθλημα με δώδεκα μόνιμες ομάδες και τέσσερις ανοιχτές θέσεις που θα απονέμονται ετησίως με βάση τα αποτελέσματα στα εθνικά πρωταθλήματα και στο FIBA ​​Basketball Champions League. Ωστόσο, αυτός ο αριθμός δεν θα πρέπει να θεωρείται δεδομένος: εάν το NBA δει μια λίστα με περισσότερους από δώδεκα κατάλληλους υποψηφίους, ο αριθμός των μόνιμων θέσεων θα μπορούσε να αυξηθεί» αναφέρει.