Νάιτζελ Χέις – Ντέιβις: Ο Παναθηναϊκός είναι καλή ευκαιρία για εμένα

Το δικό του μήνυμα για τη μεταγραφή του στον Παναθηναϊκό AKTOR έστειλε ο Νάιτζελ Χέις Τζέιβις λίγο πριν ριχθεί στη μάχη του Κυπέλλου Ελλάδας στην Κρήτη.

Ο Αμερικανός άσος που βρίσκεται λίγες ημέρες στην ομάδα μίλησε για τους στόχους του, αλλά και τους λόγους που τον έκαναν να πάρει την απόφαση να μετακομίσει στον Παναθηναϊκό AKTOR.

Αναλυτικά τα όσα δήλωσε:

Για τις λίγες λέξεις που έμαθε στα ελληνικά: «Ξέρω περισσότερες από λίγες λέξεις, αυτό είναι λίγο προσβλητικό. Τα ελληνικά μου είναι αρκετά καλά, αλλά θα γίνουν καλύτερα με τον καιρό. Έχω καλούς καθηγητές. Θα κάνω το καλύτερο που μπορώ για να προσαρμοστώ στην κουλτούρα. Να ταιριάξω. Το έχω κάνω όπου έχω παίξει στην Ευρώπη και θα το κάνω και εδώ».

Για το αν έχει μιλήσει με τους Σλούκα και Ναν για την συνεργασία τους στο παρκέ: «Ναι. Υπάρχει ένα επίπεδο που είναι και ελπίζω μία μέρα να φτάσω σε αυτό το επίπεδο. Το να έρθω εδώ είναι μία δοκιμασία. Μία νέα δοκιμασία να προσπαθήσω να φτάσω στο επίπεδο αυτών των δύο. Ένα νέο κεφάλαιο που με ενθουσιάζει».

Γιατί διάλεξε τον Παναθηναϊκό AKTOR: «Είναι νέο κεφάλαιο. Η επιτυχία και η θητεία μου στην Φενερμπαχτσέ ήταν τρομερή, ολοκληρώθηκε υπέροχα. Έφυγα, επέστρεψα στην Ευρώπη και είναι καλή ευκαιρία να κάνω κάτι διαφορετικό».

Γιατί επέστρεψε στην Euroleague: «Μου αρέσει η καριέρα μου. Δεν ξέρω πόσο με ακολουθούσατε, αλλά δεν ήταν όπως τα τελευταία χρόνια. Στο πρώτο μου ματς με την Ζαλγκίρις δεν σκόραρα ούτε έναν πόντο. Δούλεψα για να γίνω αυτό που ξέρει τώρα η Ευρώπη τα τελευταία χρόνια. Στο ΝΒΑ ένιωσα πως είναι διαφορετικό στιλ και ήμουν κοντά στο να το καταλάβω και να ταιριάξω. Ο χρόνος κυλάει πιο γρήγορα εκεί. Δυστυχώς, δεν δούλεψε. Είναι όλα καλά, τα πάντα γίνονται για κάποιο λόγο στην ζωή. Είμαι στην Ελλάδα και φοράω τη φανέλα του Παναθηναϊκού. Θα κάνω το καλύτερο που μπορώ για να είμαι όσο πιο επιτυχημένος μπορώ».

Για την κατάσταση στην ομάδα, το Κύπελλο και τους στόχους του: «Πρέπει να κερδίσουμε τον προημιτελικό. Είναι ακόμα μία ευκαιρία να παίξω μπάσκετ. Καταλαβαίνω πως είναι δύσκολη περίοδος. Αλλά στην Ευρώπη τα πράγματα αλλάζουν γρήγορα. Χάνεις μερικά ματς και όλοι θέλουν να απολύσουν ανθρώπους, να φέρουν νέους παίκτες. Περάσαμε κάτι παρόμοιο στην Φενέρ πέρσι. Είχαμε περιόδους που όλοι έλεγαν πως είμαστε η χειρότερη ομάδα και τελικά κερδίσαμε. Δεν είναι μετράει πως παίζεις μέσα στην σεζόν. Θες να είσαι καλός και να έχεις συνέπεια, αλλά αν παίξουμε το καλύτερό μας μπάσκετ στον Μάρτιο και τον Απρίλιο, αυτό μετράει, αυτό θες να κάνεις».

Το μήνυμά του στους οπαδούς: «Το ίδιο μήνυμα που δίνω στους οπαδούς σε όλες τις ομάδες που έχω παίξει. Να μας υποστηρίζετε όταν παίζουμε καλά, να μας υποστηρίζετε περισσότερο όταν δεν παίζουμε καλά και πάντα να θυμάστε πως κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε».

Για το «11»: «Ο Κλέι Τόμπσον είναι από τους αγαπημένους μου παίκτες. Μου αρέσει το νούμερο, τα πήγα καλά με αυτό τα τελευταία χρόνια στην Ευρώπη. Ελπίζω να έχω την ίδια επιτυχία και εδώ»