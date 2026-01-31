Μπαρτζώκας: «Θα έχουμε πολλές λύσεις όταν επιστρέψουν οι τραυματίες»

Ο Ολυμπιακός πήρε τη νίκη με 94-71 κόντρα στο Περιστέρι Betsson και ο Γιώργος Μπαρτζώκας στις δηλώσεις του είπε ότι ήταν ικανοποιημένος με την απόδοση της ομάδας του στο δεύτερο μέρος, αλλά και αυτής του Κόρι Τζόζεφ.

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας εκθείασε τον Καναδό γκαρντ του Ολυμπιακού, αναφέροντας ότι πάιζει απλά, κάτι που είναι σημαντικό για τον τρόπο που αγωνίζεται η ομάδα του και περιμένει να δει όλα τα γκαρντ στο παρκέ και υγιή.

Ο Ολυμπιακός έκανε την 16η νίκη του στην GBL και συνέχισε ακάθεκτος την αήττητη πορεία του στο πρωτάθλημα.

Οι δηλώσεις του Έλληνα προπονητή

Για τη συνολική εικόνα του Ολυμπιακού: «Ήμασταν πολύ πιο σοβαροί στο δεύτερο ημίχρονο, φυσικά και το Περιστέρι ήταν δύσκολο να παίξει στον ίδιο ρυθμό μέχρι τέλους. Πιστοποίησε και την άνοδο του ελληνικού πρωταθλήματος, είναι μια καλή ομάδα και όλες οι ομάδες έχουν καλό πλάνο, παίζουν σκληρά, παίζουν με ταχύτητα, έχουν καλούς ξένους και οι Έλληνες αρχίζουν να έχουν μεγαλύτερο ρόλο.

Επομένως οι παίκτες μας θα πρέπει να καταλάβουν ότι μπορεί αυτά τα ματς να λήγουν με τέτοιες διαφορές αλλά χρειάζεται να καταβάλλεις προσπάθεια που είναι πολύ σημαντικό».

Για τον Κόρι Τζόσεφ: «Ξέρει πολύ καλά το παιχνίδι και παίζει πολύ απλά, γεγονός που είναι πολύ σημαντικό για εμάς και για τον τρόπο που παίζουμε. Ψάχνει να βρει τον ανοιχτό παίκτη και είναι ανιδιοτελής και δεν ειναι εγωιστής.

Ταυτόχρονα είναι καλός αμυντικός στη μπάλα και παίζει με μεγαλύτερη ταχύτητα από ότι δείχνει το σώμα του. Νομίζω λοιπόν πως όταν γυρίσει και ο Μόντε Μόρις, έχουμε και τον Φρανκ Νιλικίνα, σε αυτη τη θέση θα έχουμε πολλές λύσεις».