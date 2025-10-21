Συμφωνείτε με την προστασία του Μνημείου του Αγνώστου Στρατιώτη;
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Μπαρτσελόνα – Ολυμπιακός: Το «ποτάμι» των φίλων των «ερυθρολεύκων» στον δρόμο προς το «Μονζουίκ»

Θύμισε Πειραιά η Βαρκελώνη

Μπαρτσελόνα – Ολυμπιακός: Το «ποτάμι» των φίλων των «ερυθρολεύκων» στον δρόμο προς το «Μονζουίκ»
DEBATER NEWSROOM

Ο Ολυμπιακός δίνει το απόγευμα της Τρίτης 21/10 τη δική του μάχη κόντρα στην Μπαρτσελόνα για την League Phase του Champions League.

Συγκεκριμένα, πολλοί φίλοι του Ολυμπιακού αναμένεται να βρεθούν στο πλευρό της ομάδας και μάλιστα από πολύ νωρίς πλημμύρισαν τους δρόμους της Βαρκελώνης.

Ειδήσεις σήμερα
