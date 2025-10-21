Μπαρτσελόνα – Ολυμπιακός: Το «ποτάμι» των φίλων των «ερυθρολεύκων» στον δρόμο προς το «Μονζουίκ»

Ο Ολυμπιακός δίνει το απόγευμα της Τρίτης 21/10 τη δική του μάχη κόντρα στην Μπαρτσελόνα για την League Phase του Champions League.

Συγκεκριμένα, πολλοί φίλοι του Ολυμπιακού αναμένεται να βρεθούν στο πλευρό της ομάδας και μάλιστα από πολύ νωρίς πλημμύρισαν τους δρόμους της Βαρκελώνης.