Μπαρτσελόνα – Ολυμπιακός: Οι φάσεις που διαμαρτύρονται οι Πειραιώτες (Βίντεο)

Ο Ολυμπιακός έχει πολλά παράπονα από τη διαιτησία της αναμέτρησης με την Μπαρτσελόνα για την League Phase του Champions League.

Οι Πειραιώτες ήταν αξιόμαχοι ως το 57ο λεπτό όταν ο διαιτητής της αναμέτρησης αποφάσισε να αποβάλλει με δεύτερη κίτρινη κάρτα τον Έσε προκαλώντας την οργή των ανθρώπων του Ολυμπιακού.

Από εκείνο το σημείο και μετά και το πέναλτι που έδειξε σε μαρκάρισμα του Τζολάκη στον Ράσφορντ, οι «ερυθρόλευκοι» κατέρρευσαν και γνώρισαν τη συντριβή με 6-1 από τους Καταλανούς.