ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Μπαρτσελόνα – Ολυμπιακός: Οι ενδεκάδες της «μάχης» στο «Μονζουίκ»

Οι επιλογές του Μεντιλίμπαρ

Μπαρτσελόνα – Ολυμπιακός: Οι ενδεκάδες της «μάχης» στο «Μονζουίκ»
(ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ / EUROKINISSI)
DEBATER NEWSROOM

Ο Ολυμπιακός δίνει τη δική του μάχη στο Μονζουίκ κόντρα στην Μπαρτσελόνα για την League Phase του Champions League.

Συγκεκριμένα, ο τεχνικός του Ολυμπιακού Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ ανακοίνωσε πως στο τέρμα θα είναι ο Τζολάκης, στην άμυνα οι Ορτέγκα, Πιρόλα, Ρέτσος, Κοστίνα, μπροστά τους οι Ντάνι Γκαρσία, Έσε και πίσω από τον Ελ Κααμπί οι Ζέλσον Μάρτινς, Τσικίνιο και Ποντένσε.

