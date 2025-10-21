Μπαρτσελόνα – Ολυμπιακός: Οι ενδεκάδες της «μάχης» στο «Μονζουίκ»
Οι επιλογές του Μεντιλίμπαρ
Ο Ολυμπιακός δίνει τη δική του μάχη στο Μονζουίκ κόντρα στην Μπαρτσελόνα για την League Phase του Champions League.
Συγκεκριμένα, ο τεχνικός του Ολυμπιακού Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ ανακοίνωσε πως στο τέρμα θα είναι ο Τζολάκης, στην άμυνα οι Ορτέγκα, Πιρόλα, Ρέτσος, Κοστίνα, μπροστά τους οι Ντάνι Γκαρσία, Έσε και πίσω από τον Ελ Κααμπί οι Ζέλσον Μάρτινς, Τσικίνιο και Ποντένσε.
