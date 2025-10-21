Μπαρτσελόνα – Ολυμπιακός 3-1 (2ο ημίχρονο): LIVE η μάχη των «ερυθρολεύκων» για την League Phase του Champions League

Στην έδρα της Μπαρτσελόνα δοκιμάζεται ο Ολυμπιακός για την League Phase του Champions League το βράδυ της Τρίτης 21/10.

Μετά την εντός έδρας ήττα από την Παρί Σεν Ζερμέν (1-2) οι Καταλανοί στοχεύουν στη δεύτερη νίκη στην εφετινή διοργάνωση, την ώρα που οι «ερυθρόλευκοι» αναζητούν το πρώτο τρίποντο μετά τη «λευκή» ισοπαλία με την Πάφο στην πρεμιέρα και την ήττα (0-2) στο Λονδίνο από την Άρσεναλ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δείτε LIVE την εξέλιξη του αγώνα

Η Μπαρτσελόνα βρίσκεται στην 16η θέση της κατάταξης, ενώ την ήττα από τους πρωταθλητές Ευρώπης ακολούθησε διασυρμός στο πρωτάθλημα, στην Ανδαλουσία απέναντι στη Σεβίλλη του Ματίας Αλμέιδα (1-4).

Η Μπαρτσελόνα έχει κερδίσει όλα τα προηγούμενα εντός έδρας παιχνίδια της σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις εναντίον ελληνικών ομάδων, συμπεριλαμβανομένης της νίκης με 3-1 εναντίον του Ολυμπιακού τον Οκτώβριο του 2017.