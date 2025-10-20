Μπαρτσελόνα – Ολυμπιακός: Η τελευταία επίσκεψη των «ερυθρόλευκων» στην Βαρκελώνη (Βίντεο)

Το σχέδιο Τραμπ για τη «νέα» Μέση Ανατολή: ευκαιρία ειρήνης ή νέος κύκλος εξάρτησης για τους Παλαιστινίους;
(CHRISTOS BONIS EUROKINISSI)
DEBATER NEWSROOM

Ο Ολυμπιακός έχει μπροστά του μια μεγάλη πρόκληση καθώς αντιμετωπίζει το βράδυ της Τρίτης (21/10 19:45) την Μπαρτσελόνα για την League Phase του Champions League.

Συγκεκριμένα, οι Πειραιώτες επιστρέφουν για πρώτη φορά μετά τις 25 Οκτωβρίου 2017 στη Βαρκελώνη, θέλοντας να τα δώσουν όλα για να πάρουν ένα θετικό αποτέλεσμα κόντρα στους Καταλανούς.

Τότε ο Ολυμπιακός είχε ηττηθεί με 3-1 για τους ομίλους του Champions League, με τον Νικολάου με αυτογκόλ να κάνει το 1-0 για την Μπαρτσελόνα και τους Μέσι και Ντινιέ να κάνουν με γκολ στο 61ο και το 64ο λεπτό το 3-0.

Ο Νικολάου στο 89ο λεπτό σκόραρε στη σωστή εστία και έκανε το τελικό 3-1.

