Μπαρτσελόνα – Ολυμπιακός: Χωρίς Ροντινέι στη Βαρκελώνη – Η “ερυθρόλευκη” αποστολή για το παιχνίδι του Champions League

Ο Ολυμπιακός επιστρέφει στην δράση για το Champions League καθώς προετοιμάζεται για το αυριανό (21/10, 19:45) εκτός έδρας παιχνίδι απέναντι στην Μπαρτσελόνα.

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ δεν θα έχει στην διάθεση του τον Ροντινέι, ενώ Στρεφέτσα και Ταρεμί τέθηκαν κανονικά στη διάθεση του για το παιχνίδι που θα γίνει στα πλαίσια της 3ης αγωνιστικής του Champions League. Έως τώρα οι Πειραιώτες μετρούν μία ισοπαλία και μία ήττα στο League Phase της διοργάνωσης.

Η αποστολή του Ολυμπιακού για το παιχνίδι απέναντι στη Μπαρτσελόνα: Πασχαλάκης, Κουράκλης, Τζολάκης, Ορτέγα, Μπιανκόν, Πιρόλα, Καλογερόπουλος, Κοστίνια, Ρέτσος, Μπρούνο, Νασιμέντο, Ζέλσον, Γκαρθία, Σιπιόνι, Τσικίνιο, Στρεφέτσα, Έσε, Ποντένσε, Πνευμονίδης, Μουζακίτης, Ελ Καμπί, Γιάρεμτσουκ, Ταρέμι.