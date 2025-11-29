Μπαρτσελόνα: Ολική επαναφορά μετά το κάζο με την Τσέλσι – Ανέβηκε στην κορυφή της La Liga με σούπερ Όλμο

Έχοντας βαριά πόδια μετά την ήττα από την Τσέλσι στο Champions League, η Μπαρτσελόνα χρειάστηκε δύο εμπνεύσεις του Ντάνι Όλμο για να επικρατήσει της Αλαβές με 3-1 στα πλαίσια της 14ης αγωνιστικής της La Liga.

Πριν συμπληρωθεί το πρώτο λεπτό η Ντεπορτίβο «πάγωσε» το «Καμπ Νου», ωστόσο, οι Λαμίν Γιαμάλ και Ντάνι Όλμο έφεραν τα πάνω κάτω πριν το 30′ και στις καθυστερήσεις και πάλι ο δεύτερος «σφράγισε» το «τρίποντο» των Καταλανών. Έτσι, οι Καταλανοί ανέβηκαν έστω και προσωρινά στην κορυφή της βαθμολογίας.

Μαγιόρκα και Οσασούνα «καίγονταν» για τη νίκη στη μεταξύ τους «μάχη» στην έδρα της πρώτης, ωστόσο, στο φινάλε το τελικό 2-2 «σφράγισε» τις προσπάθειες τους. Οι νησιώτες πήραν προβάδισμα με 2-0 πριν η Οσασούνα καταφέρει στο 90’+2 να «σώσει την παρτίδα» και να πάρει έναν πολύ σημαντικό βαθμό.

La Liga (14η αγωνιστική)

Χετάφε-Έλτσε 1-0 (56′ Αραμπαρί)

Μαγιόρκα-Οσασούνα 2-2 (62′ πέν,66′ Μουρίκι – 82′ Ραούλ Γκαρσία, 90’+2 Μπογιόμο)

Μπαρτσελόνα-Αλαβές 3-1 (8′ Γιαμάλ, 26′,90’+4 Όλμο – 1′ Ιμπάνιεθ)

Λεβάντε-Αθλέτικ Μπιλμπάο 29/11

Ατλέτικο Μαδρίτης-Οβιέδο 29/11

Ρεάλ Σοσιεδάδ-Βιγιαρεάλ 30/11

Σεβίλλη-Μπέτις 30/11

Θέλτα-Εσπανιόλ 30/11

Τζιρόνα-Ρεάλ Μαδρίτης 30/11

Ράγιο Βαγιεκάνο-Βαλένθια 01/12

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 13 αγώνες)

Μπαρτσελόνα 34 -14αγ.

Ρεάλ Μαδρίτης 32

Βιγιαρεάλ 29

Ατλέτικο Μαδρίτης 28

Μπέτις 21

Εσπανιόλ 21

Χετάφε 20 -14αγ.

Αθλέτικ Μπιλμπάο 17

Ρεάλ Σοσιεδάδ 16

Έλτσε 16 -14αγ.

Σεβίλη 16

Θέλτα 16

Ράγιο Βαγεκάνο 16

Αλαβές 15 -14αγ.

Μαγιόρκα 13 -14αγ.

Βαλένθια 13

Οσασούνα 12 -14αγ.

Τζιρόνα 11

Λεβάντε 9

Οβιέδο 9