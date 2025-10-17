Μπαρτσελόνα: Επιστρέφει ο Λαμίν Γιαμάλ πριν τον αγώνα με τον Ολυμπιακό

Πολλά προβλήματα τραυματισμών αντιμετωπίζει η Μπαρτσελόνα, διότι ο Χάνσι Φλικ δεν υπολογίζει τους Λεβαντόφσκι, Γκάβι, Ραφίνια, Όλμο, Τερ Στέγκεν και Χοάν Γκαρθία για την αναμέτρηση με τον Ολυμπιακό για την 3η αγωνιστική του Champions League (21/10, 19:45).

Ευχάριστα νέα άρχισε να λαμβάνει ο Γερμανός προπονητής από το ιατρικό team της Μπαρτσελόνα. Για το παιχνίδ με την Τζιρόνα για τη La Liga (18/10, 17:15) θα είναι διαθέσιμοι ο Λαμίν Γιαμάλ και ο Φερμίν Λόπεθ. Αυτό σημαίνει πως θα είναι υγιής και κόντρα στον Ολυμπιακό στο παιχνίδι που θα πραγματοποιηθεί στο Μονζουίκ.

Πιθανώς ο Ραφίνια να μην είναι έτοιμος για τον αγώνα με τους “ερυθρόλευκους”, μιας και ο Φλικ δήλωσε ότι στην Βαρκελώνη ελπίζουν να είναι έτοιμος για το ντέρμπι με τη Ρεάλ Μαδρίτης (26/10, 17:15) που θα γίνει μετά με το παιχνίδι με την ομάδα του Μεντιλίμπαρ.