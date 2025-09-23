Μπαρτσελόνα: Χάνει και τον Ολυμπιακό ο Γκάβι – Έκανε επέμβαση στο γόνατο και θα μείνει εκτός για 4-5 μήνες

Ο νεαρός μέσος της Μπαρτσελόνα, Γκάβι, υποβλήθηκε την Τρίτη (23/9) σε επέμβαση στο δεξί γόνατο και θα μείνει εκτός αγωνιστικής δράσης για τουλάχιστον 4-5 μήνες, όπως ανακοίνωσε ο καταλανικός σύλλογος, τον οποίο θα αντιμετωπίσει ο Ολυμπιακός στην 3η αγωνιστική της League Phase του Champions League.

«Ο ποδοσφαιριστής της πρώτης ομάδας, Πάμπλο Πάεθ Γκαβίρα (Γκάβι), υποβλήθηκε σε αρθροσκόπηση για την αντιμετώπιση τραυματισμού στον έσω μηνίσκο. Πραγματοποιήθηκε συρραφή προκειμένου να διατηρηθεί ο μηνίσκος. Ο χρόνος αποκατάστασης υπολογίζεται σε περίπου 4-5 μήνες», ανέφερε η ανακοίνωση της Μπαρτσελόνα.

Ο 21χρονος μέσος είχε χάσει πάνω από έναν χρόνο αγωνιστικής δράσης μεταξύ 2023 και 2024 λόγω ρήξης πρόσθιου χιαστού στο ίδιο γόνατο.

Αναπόσπαστο μέλος τόσο της ομάδας όσο και της εθνικής Ισπανίας από την πρόωρη καθιέρωσή του στα 17 του, ο νικητής του Golden Boy και του τροπαίου Kopa το 2022 ξεκινά πλέον έναν αγώνα δρόμου για να επιστρέψει στα γήπεδα προς το τέλος της σεζόν και να διεκδικήσει θέση στο Παγκόσμιο Κύπελλο 2026, που θα διεξαχθεί σε Ηνωμένες Πολιτείες, Καναδά και Μεξικό το ερχόμενο καλοκαίρι.